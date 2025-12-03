تیم والیبال شهرداری ارومیه با پیروزی سه بر یک مقابل مس رفسنجان، سومین برد خود را در لیگ امسال به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛تیم‌های والیبال شهرداری ارومیه و مس رفسنجان از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه با حضور ۶ هزار تماشاگر در سالن ۶ هزار نفری غدیر ارومیه به مصاف هم رفتند.

در این دیدار تیم شهرداری ارومیه، بازی را به خوبی آغاز کرد و توانست در ست نخست این دیدار با نتیجه نزدیک ۲۵ بر ۲۳ مقابل میهمان خود، مس به پیروزی برسد.

اما تیم میهمان در ست دوم بازی بهتری را از خود به نمایش گذاشت و با ایجاد فاصله سه امتیازی در میانه‌های ست، این فاصله را تا آخر حفظ کرد و با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ به برتری دست یافت.

بازیکنان شهرداری ارومیه در ست سوم به خود آمدند و با ایجاد اختلاف قابل توجه، این ست را با نتیجه ۲۵ بر ۱۳ پیروز شدند تا بازی به ست چهارم بکشد.

شاگردان علیزاده در مقابل دیدگان تماشاگران خودی، ست چهارم را به خوبی آغاز کرده و ادامه دادند و در این ست نیز ۲۵ بر ۲۱ به برتری برسد.

به این ترتیب تیم شهرداری ارومیه با نتیجه سه بر یک پیروز میدان شد و با ۹امتیاز از چهار دیدار خود، در رده چهارم جدول رقابت‌ها باقی ماند.