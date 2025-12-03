

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از شانا، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از آمادگی این شرکت برای اجرای مصوبه انتقال سهمیه سوخت از کارت شخصی به کارت بانکی خبر داد.

کرامت ویس‌کرمی گفت: تا این لحظه آیین‌نامه اجرایی این طرح ابلاغ نشده است؛ هر زمان که این آیین‌نامه از سوی هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شود، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بر اساس تکالیف و تعهدات مندرج در این ابلاغیه اقدام می‌کند.

وی گفت : این اقدام یک الزام قانونی است و حتماً باید انجام شود، از این رو در صورت ابلاغ آیین‌نامه اجرایی به تکالیف خود عمل می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود : زیرساخت‌های سامانه هوشمند سوخت به‌منظور انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی، چه از نظر سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری، بررسی و آماده شده است.

ویس‌کرمی گفت : شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در کنار پیگیری‌های قانونی، اقدام‌های لازم برای تطبیق سامانه هوشمند سوخت با الزام‌های جدید را انجام داده است و آمادگی کامل برای اجرای مصوبه را دارد.