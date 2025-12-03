مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: تاکنون ۲ هزار و ۶۲۹ پلاک مشمول قانون رفع تداخلات در استان تعیین تکلیف شده و این روند تا پایان سال جاری به ایستگاه پایانی می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛صفر حسین‌زاده، روز چهارشنبه در بازدید از این اراضی در ارومیه با بیان اینکه قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی بستر مهمی برای توسعه متوازن و شفاف‌سازی در مدیریت اراضی است، افزود: اجرای این قانون نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ منابع و ایجاد انسجام در فرآیندهای مرتبط با مالکیت و بهره‌برداری از زمین دارد.

وی ادامه داد: کمیسیون‌های رفع تداخلات اراضی با رسیدگی کارشناسی و عادلانه به اختلافات، زمینه ایجاد امنیت حقوقی را برای بهره‌برداران فراهم می‌کنند و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در استان را تسهیل می‌بخشند.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان‌غربی افزود: در سال‌های گذشته، تداخلات اراضی موجب بروز اختلافات حقوقی و قضایی میان کشاورزان و دستگاه‌های دولتی شده بود و این موضوع بر امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تأثیر منفی داشت اما تعیین تکلیف این پرونده‌ها آرامش و اطمینان بیشتری برای بهره‌برداران ایجاد می‌کند و مالکیت اراضی آنان را به‌صورت رسمی مورد تأیید قرار می‌دهد.

حسین‌زاده همچنین با تشریح شیوه اعتراض اشخاص به آرای کمیسیون‌ها، بر حق قانونی شهروندان برای ثبت اعتراض و دقت دستگاه‌های مسئول در رسیدگی به این موارد تأکید کرد.

وی با اشاره به پایان یافتن پرونده‌های مربوط به تداخلات اراضی تا پایان سال جاری گفت: این هدف با تلاش کارکنان بخش امور اراضی و همکاری دستگاه‌های مرتبط در حال تحقق است.

مدیر امور اراضی استان با بیان ضرورت حفاظت از اراضی ملی، زراعی و باغی، اظهار کرد: این موضوع وظیفه‌ای همگانی است و مردم باید در صیانت از منابع ارزشمند طبیعی و تأمین امنیت غذایی نسل‌های آینده نقش‌آفرینی کنند.