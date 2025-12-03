سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌غربی گفت: ۹۷۰ میلیارد ریال بودجه برای خرید و توسعه اراضی شهرک‌های صنعتی استان اختصاص یافته اما این میزان پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛هادی برزگری روز چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات شهرک صنعتی مهاباد افزود: بسیاری از شهرک‌های صنعتی در جنوب استان با کمبود زمین مواجه‌اند و ضرورت دارد روند توسعه آنها با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع، بودجه تخصیص‌یافته برای توسعه همه شهرک‌ها کافی نیست و به همین دلیل استفاده از روش‌های جایگزین از جمله تهاتر متناسب با نوع اراضی در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌غربی همچنین گفت: در برخی استان‌ها، توسعه شهرک‌های صنعتی از طریق مشارکت درصدی با مالکان اراضی انجام می‌شود و این الگو برای بهره‌گیری در استان نیز در حال بررسی است.

فرماندار ویژه مهاباد نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت رفع موانع توسعه شهرک صنعتی این شهرستان اظهار کرد: تاکنون ۲۳۷ فقره جواز تأسیس جدید در مهاباد صادر شده که در انتظار واگذاری زمین برای اجرای طرح‌ها هستند.

محمدصادق امیرعشایری افزود: اراضی در اختیار کشاورزان باید با قیمت منطقی و در سریع‌ترین زمان ممکن خریداری شود تا زمینه توسعه شهرک و واگذاری زمین به متقاضیان فراهم شود.

وی ادامه داد: در صورت خرید این اراضی، ۱۵۰ هکتار از اراضی حاشیه شهرک که تحت اختیار منابع طبیعی است، امکان الحاق به شهرک صنعتی را خواهد داشت.

امیرعشایری با اشاره به تأمین آب شهرک صنعتی مهاباد گفت: تأمین آب این شهرک که از مهم‌ترین مطالبات تولیدکنندگان بود، انجام شده و رفع این نیاز اساسی می‌تواند روند استقرار واحدهای جدید و توسعه فعالیت‌های تولیدی را تسریع کند.