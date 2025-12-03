به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان آذربایجان غربی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع سرقت‌های سریالی خودرو‌های پراید، پژو پارس و ۴۰۵ در سطح ارومیه که موجب نارضایتی شهروندان شده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با بهره‌گیری از اقدامات فنی، موفق به شناسایی یک متهم شده و وی را به همراه یک دستگاه خودروی مسروقه دستگیر کردند.

سرهنگ کارآگاه صادق شکری تصریح کرد: در ادامه بازجویی‌های پلیس، متهم به همکاری با ۳نفر همدست حرفه‌ای دیگر اعتراف کرد که طی عملیات‌های ضربتی، تمامی اعضای این باند دستگیر و ۲ دستگاه خودروی سرقتی دیگر نیز در مخفیگاه آنان کشف شد.

وی افزود: همگی متهمان در بازجویی‌های پلیس به ارتکاب ۱۲ فقره سرقت خودرو و محتویات آن اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه خودرو‌های مکشوفه به مالباختگان مسترد و متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند، خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت غیرقانونی، مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس می‌باشد. /