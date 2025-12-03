وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه‌ها را مهمترین نقطه قوت نظامی اسلامی در کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سیمایی صراف در جلسه کارگروه استانی مدیریت آموزش عالی استان آذربایجان شرقی در دانشگاه تبریز با تاکید بر اینکه مردم ما فرهنگ دوست و علم دوست هستند و ما وظیفه داریم نقاط قوت نظام را ارائه بدهیم گفت:مهمترین نقطه قوت نظام اسلامی دانشگاه‌ها هستند چرا که تولید علم تاب آوری کشور را افزایش می‌دهد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در آستانه ۱۶ آذر یکی از رویداد‌های ملی کشور قرار داریم و باید این روز را یک فرصت برای عمومی کردن دانشگاه قرار دهیم تا مردم با دانشگاه آشناتر شوند و نقش دانشگاه در جامعه دیده شود.

وی اظهار داشت:ما احکامی برایمان تکلیف شده که باید به آنها توجه ویژه داشته باشیم و همت کردیم بخشی از این تکالیف را مانند مهارتی کردن آموزش‌ها عملیاتی کنیم.

وزیر علوم ادامه داد:در عصری هستیم که ماهیت و ماموریت دانشگاه متفاوت شده است لذا باید کاری کنیم تا مشروعیت خود را از دست ندهیم و این هم نیازمند عزم و تفکر است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تغییراتی در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری انجام می‌دهیم تصریح کرد:بزرگترین برجستگی دانشگاه در این دوره این است که دانشگاه جامعه محور شده و فرهنگ در خدمت کشور بودن را مشاهده می‌کنیم.

سیمایی صراف با بیان اینکه ما یکی از شاخص‌های ارزیابی دانشگاه را میزان جذب مالیات قرار دادیم افزود: در باب معیشت از ابتدای مسئولیت کار کردیم و بزودی اتفاقات خوبی در بخش حقوق و دستمزد خواهیم داشت.

وزیر علوم خاطرنشان کرد:در بخش تامین مسکن دانشگاهیان توجه ما به این بخش ویژه است و در ۳۷ دانشگاه پروژه آن شروع شده و در تغذیه دانشجویی هم ایده ما واگذاری به صنایع قدرتمند شهر است.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه بنا داریم پیوند دانشگاه، صنعت و جامعه را به حد کافی استحکام بخشیده و از ظرفیت‌های قانونی برای ثروت آفرینی و تجاری سازی علم استفاده کنیم گفت: در این خصوص واحد‌های صنعتی استان ترغیب شدند و سرجمع تفاهم نامه‌های ما بالای ۳ هزار میلیارد تومان شده و برنامه داریم به ۶ هزار میلیارد تومان برسد.

منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم گفت: در واقع اداره امور دانشگاه‌ها نیازمند اسباب و تجهیزات است از طرفی ما گنج عظیم و بیکرانی را در کمیسیون آموزش مجلس با عنوان ماده ۱۱ و ۱۳ فراهم کردیم که همان قانون جهش دانش بنیان است اما متاسفانه استفاده نمی‌شود.

وی تصریح کرد: تبریز از حیث علمی زبانزد کشور و حتی دنیا است چرا که دانشمندان بسیاری را در خود پرورش داده است لذا باید به جایگاه تبریز نگاه ویژه داشته باشیم.

اعلمی رئیس دانشگاه تبریز در این جلسه با ارائه گزارشی گفت:در آذربایجان شرقی ۱۰۸ واحد دانشگاهی با ۱۷۵ هزار دانشجو و ۳۷۰۰ هیئت علمی داریم اما معیشت دانشگاهیان و کمبود تجهیزات دانشگاه بسیار مهم است و باید بهبود داشته باشد.

وی با اعلام اینکه ۱۰ درصد دانشجویان خارجی کشور در استان ما مشغول تحصیل هستند افزود: ارتباط صنعت با دانشگاه در استان در حد بسیار بالایی است و با فعالیت‌هایی که صورت گرفته امید است با جذب اعتبارات مالیاتی این بخش شکوفا‌تر شود.