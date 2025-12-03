وی با اشاره به هدف این سفر‌ها که بررسی میدانی عملکرد استان پس از زمین‌لرزه اخیر است، گفت: این بازدید‌ها مشخص می‌کند که برنامه‌های ابلاغ‌شده تا چه حد محقق شده و در کدام بخش‌ها باید عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.

سهم ۱۶۵۰ واحدی استان در طرح مسکن محرومان؛ آغاز ساخت بیش از ۷۰۰ واحد

روحانی‌نژاد با بیان اینکه آذربایجان‌غربی در طرح سه ساله ساخت مسکن محرومان سهم یک هزار و ۶۵۰ واحدی دارد، افزود: امروز نیز کلنگ احداث ۳۱۰ واحد در نقده به زمین زده شد و مجموعاً بیش از ۷۰۰ واحد در استان آغاز شده است.

وی تأکید کرد: به هر واحد ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰ ساله با کارمزد ۵ درصد و ۱۲۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در برنامه زنده «منظر» آذربایجان‌غربی:

پیشرفت زیرساخت‌های روستایی و حفظ اصالت سکونت‌گاه‌ها

حجت الاسلام والمسلمین روحانی‌نژاد با اشاره به افتتاح طرح‌های هادی و آسفالت‌ریزی در روستاها اظهار کرد: امروز بسیاری از روستاها به شرایط مطلوبی رسیده‌اند و از مشکلات گذشته رهایی یافته‌اند، اما در کنار توسعه خدمات، حفظ هویت و اصالت روستا نیز ضروری است.

مقاوم‌سازی عقب‌ماندگی استان و امید به جهش تا سال ۱۴۰۵

وی روند مقاوم‌سازی مسکن روستایی را از مهم‌ترین برنامه‌های بنیاد عنوان کرد و گفت: در کشور از ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد، تاکنون ۳ میلیون واحد مقاوم‌سازی شده اما در آذربایجان‌غربی این رقم ۳۷ درصد است و از میانگین ۵۷ درصدی کشور عقب‌تر هستیم.

روحانی‌نژاد افزود: بخشی از این عقب‌ماندگی ناشی از استقبال کمتر مردم از تسهیلات ۴۰۰ میلیونی است، اما با اقدامات جدید استان و پیگیری‌های استاندار، پیش‌بینی می‌کنیم که آذربایجان‌غربی تا سال ۱۴۰۵ خود را به میانگین کشور برساند.

۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد بازسازی‌شده در سوانح کشور

روحانی‌نژاد با تشریح عملکرد بنیاد مسکن در سوانح طبیعی گفت: بنیاد مسکن از آغاز تاکنون ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد آسیب‌دیده از زلزله و سیل را بازسازی یا تعمیر کرده است.

گزارش بازسازی زلزله خوی: ساخت ۳۳۲۰ واحد و بازسازی ۲۵۳ واحد

وی درباره زلزله خوی نیز گفت: در این منطقه ۲۵۳ واحد به‌صورت اساسی تعمیر و ۳۳۲۰ واحد نیز احداث شده است. بخش اندکی از واحدها به دلیل مسائل حقوقی یا تصمیم مالکان برای ساخت چندطبقه هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند.

حساب ۱۰۰ امام، پشتوانه مردمی ساخت مسکن

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن با اشاره به اهمیت حساب ۱۰۰ امام(ره) گفت: این حساب تنها صندوقی است که امام خمینی(ره) برای کمک مردم به حل مشکل مسکن محرومان افتتاح کردند و همچنان یکی از اصلی‌ترین پشتوانه‌های ساخت‌وساز در کشور است.

وی در پايان تأکید کرد: مشارکت مردم در کنار حمایت دولت، می‌تواند روند خانه‌دار شدن اقشار کم‌برخوردار را سرعت ببخشد.