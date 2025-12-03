پخش زنده
اظهارات تحقیرآمیز دونالد ترامپ درباره مردم و کشور سومالی موجی از خشم و واکنشهای تند در این کشور برانگیخته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از رویترز، مردم سومالی روز چهارشنبه با انزجار به سخنان توهینآمیز ترامپ واکنش نشان دادند، هر چند برخی نیز گفتند او «حقیقتهای ناخوشایند» را بیان کرده است.
این گزارش افزود: ترامپ روز سهشنبه در جلسه کابینه سومالیاییها را «زباله» خوانده و گفته بود: «نمیخواهیم آنها در کشور ما باشند.» او مدعی شده بود «آنها فقط همدیگر را میکشند» و «کشورشان بوی تعفن میدهد». این سخنان در ادامه حملات لفظی او به مهاجران سومالیتبار پس از حادثه تیراندازی هفته گذشته در واشنگتن مطرح شد که یک افغان متهم آن است و اتهام قتل را رد کرده است.
در ادامه آمده است: عبدالسلام عمر، از ریشسفیدان سومالی، گفته است از این اظهارات «شوکه شده» و تأکید کرده «جهان باید پاسخ دهد». بوله اسماعیل، کارگر ۴۵ساله در موگادیشو، نیز گفته: «در فرهنگ ما چنین الفاظی وجود ندارد… مردم آمریکا باید اول از ترامپ خشمگین شوند و او را برای معاینه روانپزشکی ببرند.»
این گزارش اضافه کرد: نخستوزیر سومالی، حمزه عبدالبره، در سخنانی دیپلماتیکتر گفت که ترامپ کشورهای دیگری از جمله نیجریه و آفریقای جنوبی را نیز توهین کرده و «برخی حرفها ارزش پاسخ ندارد و بهتر است نادیده گرفته شود».
در پایان خبر آمده است: در حالی که سومالی با خشونت، فقر و تهدید الشباب روبهرو است، برخی شهروندان این کشور گفتند اظهارات ترامپ را بیشتر انتقاد از دولت خود دانستهاند.
سمیره عبداللهی، شهروند موگادیشو، گفت: «ترامپ حقیقت را گفت، اما با کلماتی ناخوشایند… ما دولت نداریم و الشباب همه را غارت و بمباران میکند.»