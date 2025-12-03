به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛این واحد مسکونی با زیربنای ۹۰ متر مربع و با اعتبار۸میلیاردریال وبامشارکت کمیته امدادو بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احداث شده است و در اختیار یکی از خانواده‌های تحت حمایت قرار گرفت.

درحاشیه این افتتاح مسئولان شهرستان و استان ضمن تبریک به خانواده بهره‌مند، بر لزوم توسعه خدمات حمایتی تأکید کرده و قول مساعد دادند که در راستای ایجاد اشتغال پایدار، به‌ویژه در حوزه مشاغل خانگی، حمایت‌های لازم را به این خانواده و سایر مددجویان ارائه کنند.

به گفته حسین خضری رییس کمیته امداد شهرستان بوکان:درسال جاری ۳۱موردمسکن مددجویی بااعتبار ۱۹ میلیارد تومان احداث شده است که این افتتاح یکی ازآنهابود.