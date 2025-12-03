بیش از دویست شخصیت برجسته فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ورزشی، خواستار آزادی مروان برغوثی، سیاستمدار و فرمانده نظامی فلسطینی، از زندان رژیم اسرائیل شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، شماری از چهره مشهور فرهنگی در جهان، از جمله مارگارت اتوود، شاعر، داستان نویس، منتقد ادبی و فعال سیاسی کانادایی، ایان مک کلن، هنرپیشه انگلیسی و ریچارد برانسون، کارآفرین، سرمایه‌گذار، رئیس و بنیان‌گذار گروه شرکت‌های ویرجین نامه‌ای سرگشاده‌ای را برای آزادی مروان برغوتی امضا کردند.

به نوشته گاردین، به نظر می‌رسد مروان برغوثی، رهبر زندانی فلسطینی قادر باشد جناح‌های فلسطین را متحد کند و بهترین امید برای ایجاد کشور فلسطین باشد. امضا کنندکان این نامه در انگلیس شامل شماری از نویسندگان، فعالان اجتماعی، ورزشکارانی همچون گری لینه کر، فوتبالیست و گزارشگر مشهور انگلیسی، فیلیپ پولمن، نویسنده انگلیسی زادی اسمیت، داستان نویس و آنی ارنوکس، نویسنده و استاد دانشگاه اهل فرانسه است.

گاردین نوشت مروان برغوثی، ۶۶ ساله، پس از آنچه کارشناسان حقوقی آن را محاکمه‌ای ناقص توصیف کردند، ۲۳ سال را در زندان اسرائیل گذرانده است. او که در زمان دستگیری نماینده مجلس منتخب بود، همچنان محبوب‌ترین رهبر فلسطینی‌ها است و به‌عنوان انتخاب مردم برای رهبری، همواره در صدر نظرسنجی‌ها قرار می‌گیرد. به نوشته این روزنامه، امتناع مداوم اسراییل از آزادی او، از جمله در مبادله اخیر اسرا که پس از آتش‌بس اکتبر در جنگ غزه انجام شد، به نفوذی که ممکن است در ایجاد وحدت و یک حرکت برای راه‌حل دو کشور اعمال کند، مرتبط است.

گاردین نوشت اکنون این نگرانی وجود دارد که دولت اسرائیل مایل به تصویب قوانین جدیدی باشد که به اسرائیل اجازه می‌دهد مجازات اعدام را برای زندانیان فلسطینی اعمال کند، قانونی که می‌تواند شامل برغوثی نیز شود. مروان برغوثی، سیاستمدار و فرمانده نظامی فلسطینی و عضو جنبش فتح است که از سال ۲۰۰۲ در زندان اسرائیل است. او که به پنج بار حبس ابد محکوم شده است در سال ۲۰۰۶ با قرار گرفتن در صدر فهرست انتخاباتی جنبش فتح به مجلس قانون‌گذاری فلسطین راه یافت و در سال ۲۰۰۹ به عضویت شورای رهبری فتح انتخاب شد.

تحلیل‌گران سیاسی او را محبوب‌ترین شخصیت سیاسی فلسطین می‌دانند به گونه‌ای که وی به ماندلای فلسطینی مشهور است. برغوثی در میان همهٔ گروه‌های فلسطینی و شمار زیادی از یهودیان محبوبیت دارد و می‌تواند رهبری باشد که حماس و فتح بر روی او به توافق برسند. اختلاف نظر شدیدی در در دولت اسرائیل برای آزادی یا ادامه زندان او وجود دارد. او همچنین دوستانی در جناح چپ اسرائیل دارد و به دلیل سال‌ها زندان در اسرائیل به خوبی عبری صحبت می‌کند.