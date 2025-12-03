به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛هجدهمین جشنواره حضرت علی‌اکبر (ع) ویژه روز سرباز با حضور فرماندهان، مربیان آموزشی، جمعی از نیرو‌های وظیفه و خانواده‌های ایشان در سالن ایثار سپاه خوی برگزار شد. این برنامه با محوریت تجلیل از سربازان نمونه و تبیین نقش مهارت‌آموزی در توانمندسازی نیرو‌های وظیفه برگزار گردید.

در این آیین سردار مصطفی آقایی فرمانده سپاه خوی جایگاه سرباز را در منظومه دفاعی کشور تشریح کرد و تأکید نمود سربازان امروز علاوه بر آموزش‌های رزمی مهارت‌های حرفه‌ای و کاربردی لازم برای ورود به بازار کار را فرا می‌گیرند که این امر پس از پایان خدمت، زمینه‌ساز اشتغال و خدمت به خانواده و جامعه می‌شود. سردار آقایی افزود توانمندسازی سربازان از جمله سرمایه‌گذاری‌های مؤثر در ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و تقویت بنیان‌های امنیتی کشور است.

فرمانده سپاه خوی همچنین با اشاره به نقش سربازان در جنگ دوازده روزه، یاد و خاطره سربازانی را که در این رویداد به شهادت رسیدند گرامی داشت و ایثار آنان را مصداقی از روحیه مسئولیت‌پذیری و شجاعت ملی دانست. به گفته وی، تجربه‌های دوران دفاعی نشان می‌دهد سربازان تنها عامل اجرای مأموریت‌های نظامی نیستند بلکه حامل فرهنگ ایثار و مقاومت نیز می‌باشند و این دو مؤلفه نقش آنان را در ساختار اجتماعی و امنیتی کشور برجسته می‌کند.

جشنواره در پایان با معرفی و تجلیل از سربازان برگزیده، تقدیر از مربیان نمونه و تجلیل از فعالان حوزه مهارت‌آموزی به کار خود خاتمه داد