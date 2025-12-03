پخش زنده
امروز: -
تحقیقات درباره قتل سارا اورارد در انگلیس نشان میدهد چهار سال پس از کشته شدن وی، زنان و دختران هنوز در خیابانهای این کشور احساس ناامنی میکنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، خانم "الیش آنجیولینی" (Elish Angiolini) رئیس گروه بررسی درباره قتل سارار اورارد، روز سه شنبه این هفته هشدار داد که شکارچیان زنان در انگلیس، همچنان آزادانه به پرسه زدن ادامه میدهند و دختران و زنان در این کشور، چهار سال پس از قتل سارا اورارد به دست "وین کوزنز " (Wayne Couzens) افسر پلیس انگلیس، با ترس از حملات در ملاء عام، زندگی میکنند.
بر اساس این گزارش زنان بیشماری از زمان این پرونده در سال ۲۰۲۱ هدف حملات مردان قرار گرفتهاند و این گزارش به "شکستهای اساسی" در ثبت اطلاعات اولیه درباره حملات و ناکارایی پیشگیری از حملات به دختران و زنان، تاکید کرده است.
وین کوزنز افسر پلیس انگلیس که مامور حفاظت از سفارت آمریکا در لندن بود، بعد از پایان شیفت کاری خود در سوم مارس سال ۲۰۲۱، دختر جوانی به نام سارا اورارد را به بهانه نقض محدودیتهای تردد کرونا بازداشت کرد. سارا تصور میکرد که او را به مرکز پلیس منتقل میکنند، اما این افسر پلیس انگلیس که از قبل برای ربودن یک زن جوان برنامهریزی کرده بود، مسیر دیگری را در پیش گرفت.
این افسر پلیس انگلیس، همه چیز را از قبل آماده کرده بود از جمله چسب و ورقه چسبی برای بستن دهان طعمه، زیرا او به دنبال شکار یک زن بود. این مامور پلیس انگلیس در خیابان به بهانه نقض مقررات کرونا به سارا دستبند زد و سوار ماشینش کرد. چند نفر این صحنه را دیده بودند، اما گمان میکردند بازداشت، قانونی و این یک ماموریت پلیسی است.
بعدا در دادگاه گفته شد که کوزنز از همکاران پلیس خودش و شیفتهای ویژه گشتزنی کرونا، آموخته بود چطور قربانیاش را برای نقض مقررات عمومی کرونا به صورت جعلی بازداشت کند. این افسر پلیس انگلیس، خانم اورارد را سوار ماشین خودش کرد تا به منطقهای دورتر ببرد؛ جایی که به قربانیاش تجاوز جنسی کرد و سپس او را با کمربند لباس پلیس خفه کرد. وی تلفن همراه سارا اورارد را درون یکی از دریاچههای شهری انداخت و سپس جسدش را در سردخانهای در املاک خانوادگیشان گذاشت. روز بعد که جستوجو برای یافتن سارا اورارد شدت گرفت، این پلیس قاتل در یک پمپ بنزین ایستاد و بنزین خرید تا جسد خانم اورارد را که داخل یخچال بود، بسوزاند.
افسر قاتل، سپس باقی مانده جسد را در کیسههای آشغال در یک برکه در کنار زمینی که در جنوب لندن داشت انداخت که یک هفته بعد، آن کیسههای حاوی جسد پیدا شد. در همین زمان، کوزنز مشغول زندگی عادیاش بود و از دامپزشک وقت گرفت تا سگش را برای معاینه ببرد. پس از جنجالی شدن خبر مفقود شدن سارا و بررسی دوربین خیابانها این افسر پلیس دستگیر شد. هویت قاتل و مقتول از طریق دوربینهای مدار بسته شناسایی شد. نکته قابل تأمل آن بود که عامل این جنایت پیش از آن نیز سوابقی از جمله رفتار غیراخلاقی در یونیفرم پلیس در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ داشت، اما این سوءسابقه هیچگاه مورد توجه مقامات پلیس انگلیس قرار نگرفت. گاردین نوشت روز سه شنبه این هفته، مادر دلشکسته "سارا اورارد" گفت که هنوز از وحشت ساعات آخر زندگی دخترش در عذاب است و از "خشم، وحشت و گناه" رنج میبرد. به نوشته این روزنامه، خانم "سوزان اورارد" از "آشفتگی عواطف" خود صحبت کرد.
قاضی "الیش آنجیولینی، در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱، به دستور وزیر کشور وقت انگلیس، مسوول رسیدگی به این قتل شد تا معلوم شود چگونه افسر پلیس انگلیس، "وین کازینز"، توانایی ربودن، تجاوز جنسی و قتل یک دختر را در انگلیس داشته است. یکی از هدفهای این بررسی مستقل، اطمینان از دریافت توضیحات کامل در مورد علل و عوامل مؤثر در قتل "سارار اورارد" بود. هدف دیگر این بود که "شناخت بیشتر و زودتر از شکارچیان جنسی و قاتلان بالقوه، و در نتیجه کمک به بهبود ایمنی زنان در فضاهای عمومی" بود.
ناامنی معابر عمومی در انگلیس، مدت هاست مورد اعتراض زنان و دختران این کشور است و شماری از نمایندگان زن در مجلس انگلیس گفتهاند در صورت بیرون آمدن از منزل، کفشهای ورزشی میپوشند تا بتوانند در صورت رویارویی با حملات خشونت آمیز مردان، بتوانند به راحتی فرار کنند و همیشه در زمان تنها بودن در بیرون از منزل، تلفنی با یکی از دوستانشان گفتوگو میکنند تا احساس امنیت کنند.