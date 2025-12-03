به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار سلماس با اشاره به شعار محوری خاک سالم، شهر سالم گفت: سلامت خاک یکی از مهم‌ترین ستون‌های امنیت غذایی و تولید پایدار است و بی‌توجهی به آن می‌تواند پیامدهای جدی برای محیط‌زیست و کیفیت زندگی مردم به همراه داشته باشد.

علی علایی افزود: برگزاری کاروان‌های ترویجی فرصت ارزشمندی برای انتقال دانش روز و به‌روزرسانی اطلاعات کشاورزان است و کمک می‌کند تا بهره‌برداران با روش‌های علمی و کم‌هزینه‌تر به افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات خود دست یابند.

در ادامه مراسم، کارشناسان جهاد کشاورزی سلماس به ارائه آموزش‌هایی در زمینه مدیریت بهینه مصرف آب، استفاده صحیح از نهاده‌ها، تغذیه اصولی خاک، مقابله با آفات و بیماری‌ها، و توسعه کشت‌های کم‌مصرف پرداختند. همچنین بازدیدی میدانی از مزارع نمونه شهرستان انجام شد تا کشاورزان از نزدیک با روش‌های عملی و نتایج کاربرد فناوری‌های نوین آشنا شوند.

به گفته برگزارکنندگان، این کاروان با هدف تقویت ارتباط علمی بین کارشناسان و کشاورزان و ترویج الگوهای صحیح کشاورزی در روستاهای مختلف سلماس ادامه خواهد داشت و دوره‌های آموزشی آن در ماه‌های آینده نیز تداوم می‌یابد.