به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛کارشناس آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت خاک بعنوان بستری مهم حیات و تولید در دنیا، گفت: مجمع عمومی سازمان ملل، پنجم دسامبر را بعنوان روز جهانی خاک نامگذاری کرده که به همین مناسبت هر ساله جهادکشاورزی برنامه‌های متنوعی با همکاری دستگاه‌های مربوطه برگزار می‌کند.

نعمت جمالی با اشاره به سرعت فرسایش خاک و اشاعه ترویج مناسب کشاورزی، تصریح کرد: شعار امسال روز جهانی خاک «خاک‌های سالم برای شهر‌های سالم» با محوریت شهر‌ها تعریف شده و به همین مناسب در هفته خاک که از امروز ۱۲ آذر شروع شده، برنامه ها‌ی مختلفی برگزار می‌شود.

وی به نقش مسئولان در حوزه‌های مختلف در راستای حفظ خاک ادامه داد: به همین مناسبت کاروان ترویج بهره وری همزمان در شهرستان‌های استان و در سطح کشور با حضور مدیران و مسئولان پهنه‌های جهادکشاورزی شهرستان‌ها و دِهستان ها، شهرداران، منابع طبیعی، محیط زیست و تشکل‌های زیست محیطی که در زمینه خاک فعالیت می‌کنند، با هدف فرهنگسازی حفاظت از خاک برگزار شده که جهادکشاورزی با همکاری دیگر دستگاه‌ها اقداماتی برای حفاظت و افزایش حاصلخیری و جلوگیری از فرسایش خاک در دستور کار دارد تا خاک سالم برای بستر تولید و زندگی آیندگان حفظ شود و بر اساس قانون با متخلفانی که خاک را آلوده می‌کنند، برخورد می‌شود.

ایرج سلیمانزاده رئیس شورای اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت نامناسبی در بحث حفاظت از خاک، افزود: شهرداری‌ها ملزم به رعایت برخی اصول حفاظت از محیط زیست و بخصوص خاک بوده و در راستای آلاینده‌ها و مدیریت صحیح پساب‌های بخصوص در سایت‌های زباله و جمع آوری نخاله‌ها باید تلاش وافری در سالم سازی محیط داشته باشند و در همین راستا احداث باغ شهر در فضای ۳و نیم هکتار در حاشیه گذار چای و ۲۷ هزار اصله درخت در دامنه کوه سلطان یعقوب کاشه شده تا از فرسایش خاک جلوگیری شود و شهرستان نقده در راستای حفاظت از خاک برابر برنامه تنظیمی از سوی کارگروه ترویجی جهاد کشاورزی آماده هر گونه همکاری می‌باشد.

ارائه آخرین یافته‌های تحقیقاتی در زمینه مسائل و مشکلات و آسیب شناسی مربوط به خاک و پیشگیری و جلوگیری از نابودی آن را از اهداف برگزاری این کاروان عنوان کرد و گفت: نکته مهمی که در این کاروان باید مدنظر قرار گیرد، اهمیت و ارزش خاک در محیط‌های شهری بویژه محیط‌های روستایی و کشاورزی است.

۱۲ تا ۱۸ آذر بعنوان هفته خاک نامگذاری شده است.