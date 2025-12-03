به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان کیش می‌توانند در شاخص‌های تعهد خانوادگی، نقش همسری، نقش مادری، نقش اجتماعی و شاخص اثرگذاری مادران ارزش آفرین کیش را معرفی کنند.

متقاضیان شرکت در این فراخوان می‌توانند با مراجعه به پیوند فراخوان، نظرات خود را ثبت کنند.

متقاضیان شرکت در این فراخوان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۴۴۴۲۱۲۶۴ با پیش شماره ۰۷۶ تماس بگیرند.

مهلت شرکت در نظرسنجی ۱۶ آذر ۱۴۰۴ است.