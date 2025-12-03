فرمانده انتظامی اشنویه در پی تشدید طرح‌های انضباط‌بخشی و ارتقای امنیت ترافیکی، از ۹۲۰ برگ اعمال قانون در ده روز نخست آذرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرهنگ علی توکلی گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی با «خودرو‌های هنجارشکن»، وسایل نقلیه دارای تغییر وضعیت غیرمجاز، چراغ‌های زنون و رفتار‌های خطرساز و ناهنجار ترافیکی بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد خواهد کرد.

وی افزود: در همین بازه زمانی، ۱۳ خودروی هنجارشکن و ۱۴ خودرو با خلافی بیش از ۵ میلیون تومان توقیف و به پارکینگ منتقل شده‌اند.

به گفته فرمانده انتظامی اشنویه، در ادامه برخورد با نور‌های نامتعارف و تجهیزات غیرقانونی، ۸۳ دستگاه خودرو شناسایی و برای ۲۱۵ تخلف حادثه‌ساز اعمال قانون صورت گرفته است.

سرهنگ توکلی با تأکید بر اینکه «خط قرمز پلیس، حفظ آرامش و تأمین امنیت شهروندان است»، تصریح کرد:برخورد با خودرو‌های دارای چراغ‌های زنون، حرکات مخاطره‌آمیز و هرگونه هنجارشکنی ترافیکی با جدیت ادامه دارد و گشت‌های محسوس و نامحسوس پلیس به صورت مستمر در سطح معابر فعال خواهند بود.