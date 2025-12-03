پخش زنده
دو دانش آموز کیش در جشنواره جوان خوارزمی رتبه سوم کشوری را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدمهدی قویدل و مصطفی مرادزاده از دانش آموزان مجتمع آموزشی مبین خلیج فارس کیش در بیستوهفتمین دوره جشنواره جوان خوارزمی، رتبه سوم کشور در بخش کشاورزی و منابع طبیعی شد.
دو دانش آموز کیش با ارائه طرحی نوآورانه با عنوان
دستگاه هوشمند ترکیب استوکهای محیط کشت بافت توانستند در بین طرحهای برگزیده نهایی کشور قرار گیرند.
این دستگاه، ابزاری خلاقانه در حوزه بیوتکنولوژی و کشت بافت است و دقت، سرعت و کیفیت آمادهسازی محیط کشت را افزایش داده و در فرآیندهای تخصصی تحقیقاتی و آزمایشگاهی کاربرد مهمی دارد.
اجرای این طرح با راهنمایی و همراهی علمی استاد دیهیم پور نادر و محمود رضا شعبانیمفرد انجام شده است.