مدیرعامل پتروشیمیهای کشور از پتروشیمی آبادان بازدید و آغاز دو طرح ملی در زنجیره ارزش پالایشگاه را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ عباسزاده مدیرعامل پتروشیمیهای کشور، به همراه جلیل مختار نماینده مردم آبادان و مهندس راشدی رئیس پالایشگاه آبادان، از روند احیای واحد تولیدی و طرحهای توسعهای صنعت پتروشیمی در منطقه بازدید کرد.
عباسزاده با اشاره به اینکه در سفر قبلی برخی کارکنان خواستههای بهحق خود را برای بازگشت واحد تولیدی به چرخه سرویس مطرح کرده بودند گفت: با همکاری نماینده مردم، مدیران پتروشیمی آبادان و ورود مجموعه تاپیکو، بخش عمده مشکلات کاهش یافت و انبار تولید مجدداً به حالت فعال برگشته است. امیدواریم این مجموعه در آینده نزدیک به سودآوری پایدار برسد.
او هدف از سفر امروز را پیگیری دو طرح بزرگ در زنجیره ارزش پالایشگاه آبادان عنوان کرد و افزود: دو روز پیش، موافقت اصولی وزارت نفت برای احداث طرح عظیم اکرونیتریل صادر شد. تمامی مجوزها بررسی شده و این پروژه با مشارکت یک سرمایهگذار بزرگ پتروشیمی، شامل پتروشیمی مارون و بخش خصوصی، در آبادان آغاز خواهد شد.
مدیرعامل پتروشیمیهای کشور تأکید کرد:
برای نخستین بار در ایران، سه محصول استراتژیک اکرونیتریل، سیانید سدیم و متیونین در این طرح تولید میشود؛ محصولاتی که جایگاه مهمی در صنایع پاییندستی و و اجرای آن، آبادان را به یکی از نقاط کلیدی زنجیره ارزش پروپیلن تبدیل میکند.
او همچنین از آغاز عملیات اجرایی طرح LAB و تولید پارافین با سرمایهگذاری گروه انتخاب خبر داد و گفت: مجوز این طرح صادر شده و مراحل اجرایی آن در حال انجام است. این پروژه از طرحهای مهم در زنجیره سفید نفت پالایشگاه به شمار میرود.
عباسزاده با اشاره به پروژههای در دست اقدام افزود: با اجرای مجموعه این طرحها، پالایشگاه آبادان عملاً به یک پتروپالایشگاه تبدیل میشود؛ مجموعهای که هم زنجیره پالایشی نفت خام را کامل میکند و هم ارزشافزوده صنعت پتروشیمی را برای منطقه به همراه دارد.
او ابراز امیدواری کرد این طرحها بهزودی آبادان را به یکی از قطبهای اصلی تولید محصولات راهبردی در صنعت پتروشیمی کشور تبدیل کند.
در این بازدید، جلیل مختار با اشاره به مصوبات پیشین برای فعالسازی واحدهای غیرفعال گفت:
بخش قابل توجهی از مصوبات اجرایی شده و تنها یک یا دو مصوبه باقی مانده که با هماهنگی مستقیم وزیر نفت نهایی خواهد شد. هدف ما این است که پتروشیمی آبادان از حالت زیانده خارج شود و به چرخه سودآور برسد.
وی افزود: وقتی این محصول استراتژیک دوباره به تولید برسد، ارتقای جدی در توان صنایع پاییندست اتفاق خواهد افتاد. این پروژهها میتوانند زنجیره تولید را تکمیل و اقتصاد منطقه را تقویت کنند.
مختار با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره ارزش پالایشگاه آبادان گفت: دو طرح توجیهی مشخص شد که موافقت اصولی آنها صادر شده است؛ یکی با سرمایهگذاری گروه انتخاب و دیگری با مشارکت شستا و وزارت دفاع برای تأمین خوراک پروپیلن. این پروژهها چهار فرآورده مهم تولید خواهند کرد که برای کشور حیاتی است.
او به تولید روغن دو و سه توسط هلدینگ اهداف نیز اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی این طرح آغاز شده و سه بنگاه اقتصادی به این چرخه اضافه شدهاند. مطالعات دیگر هم در دست انجام است تا خوراک و فرآوردهها به حلقه تولید افزوده شوند.
نماینده مردم آبادان تأکید کرد: وجود پالایشگاه آبادان یک فرصت بزرگ برای توسعه صنایع پاییندستی است. باید از این ظرفیت برای جذب سرمایهگذار، ایجاد فرصت شغلی و تقویت پایداری اشتغال استفاده کنیم.
در ادامه این بازدید، مهندس راشدی مدیر عامل پالایشگاه آبادان، با اشاره به شرایط گذشته واحد و اقدامات انجامشده برای احیای آن گفت:این واحد عملاً از مدار بهرهبرداری خارج شده بود؛ اما با حمایتهای مستقیم وزیر نفت و پیگیریهای مستمر، تلاش کردیم خوراک موردنیاز را تأمین کنیم.
او افزود: در این مدت، مدیران عملیات پالایشگاه با همکاری فاز دو، امکان تأمین سه میلیون فوتمکعب خوراک در روز را فراهم کردند و موفق شدیم روزانه ۳۰ تا ۳۷ تن پروپیلن موردنیاز واحد را تأمین کنیم.
راشدی تأکید کرد: با تثبیت روند تأمین خوراک، مسیر تولید به حالت پایدار برگشته و این اقدام باعث افزایش ظرفیت عملیاتی و کاهش توقفها در زنجیره تولید شده است.
آبادان در مسیر تبدیل شدن به قطب اقتصادی جنوب کشور
رئیس پالایشگاه آبادان با اشاره به نقش پروژههای جدید در توسعه منطقه افزود: این اقدامات باعث شده آبادان بهتدریج به یک منطقه اقتصادی ارزشمند تبدیل شود. با ایجاد زنجیرههای تکمیلی، سرمایهگذاری بخش خصوصی و راهاندازی طرحهای جدید، اینجا در حال تبدیل شدن به یکی از قطبهای اقتصادی جنوب کشور است.»
او ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرحهای مکمل و توسعه صنایع پاییندست، اشتغال پایدار و ارزشافزوده بیشتری در این منطقه ایجاد شود.