پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان آتشنشانی شهر شوش از آتشسوزی در یک منزل مسکونی واقع درخیابان شهید چمران و نجات یک خانم حدود۳۵ ساله از میان شعلههای دود و آتش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدموسوی گفت: در پی اعلام حادثه آتشسوزی درمنزلی واقع در خیابان شهید چمران به سامانه آتشنشانی ۱۲۴، مأموران ایستگاه مرکزبه محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با حضور آتشنشانان در محل حادثه مشاهده شد در طبقه اول یک مجتمع مسکونی دچار آتشسوزی شده و دود شدید درحال سرایت به دیگر طبقات این ساختمان بود.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش بیان کرد: آتشنشانان بلافاصله نسبت به اطفای حریف اقدام و آتش را تحت کنترل خود درآوردند. بر اثر این حادثه یک خانم حدود ۳۵ ساله درطبقه دوم ساختمان محبوس شده بود توسط امدادگران خارج شد.