تصادف خودروی سواری سمند با شتر سرگردان در جاده میناب به سیریک، یک کشته و دو مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، بخشدار مرکزی سیریک درباره جزئیات تصادف با شتر گفت: شامگاه دوازدهم آذرماه، حوالی ساعت ۲۰، یک دستگاه خودروی سواری سمند در محدوده روستای طالوار شهرستان میناب با شتر برخورد کرد.
به گفتهی یوسف نوری زهی، در این حادثه راننده خودرو جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر مصدوم شدند.
فرد فوتشده، راننده تاکسی و از اهالی روستای گونمردی از توابع شهرستان سیریک بوده است.
بخشدار مرکزی سیریک همچنین با اشاره به خطر شترهای سرگردان در این محور گفت: شترهای سرگردان قاتلهای خاموش شبهای جاده میناب به سیریک و جاسک است
