۵۴ تن برنج احتکاری به چرخه توزیع برگشت
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام از کشف محموله بزرگ برنج احتکارشده خبر داد و گفت: ۵۴ تن برنج خارجی پس از شناسایی و ضبط، در بازار توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «سیدمهدی محمدی» مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام اظهار داشت: در راستای تشدید نظارتها بر بازار کالاهای اساسی و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، سربازان گمنام امام زمان (ع) و دستگاههای امنیتی گزارشی مبنی بر انبار غیرقانونی مقادیر قابل توجهی برنج در یکی از انبارهای شهر ایلام را گزارش کردند.
وی افزود: پس از دریافت این گزارش و احراز صحت اولیه موضوع، بلافاصله دستور قضایی لازم جهت ورود و بازرسی از محل صادر و تیم گشت مشترک تعزیرات حکومتی به همراه ضابطین قضایی به محل اعزام شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام با تشریح جزئیات این عملیات یادآور شد: در بازرسی دقیق از محل مقدار ۵۳ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم برنج خارجی که بدون رعایت ضوابط قانونی و با هدف احتکار و سوءاستفاده از شرایط بازار انبار شده بود، کشف و ضبط شد.
محمدی یادآور شد: با توجه به اهمیت موضوع و لزوم صیانت از حقوق مصرفکنندگان، واحد متخلف بلافاصله پلمب و پرونده تخلفاتی جهت رسیدگی خارج از نوبت به شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ایلام ارجاع شد.
وی با تاکید بر رویکرد تعزیرات حکومتی مبنی بر رسیدگی سریع به پروندههای کالاهای اساسی، گفت: شعبه رسیدگیکننده با توجه به شرایط بازار و نیاز مبرم مردم به این کالای راهبردی، ضمن صدور دستور قضایی لازم، حکم به عرضه فوری برنجهای کشف شده صادر کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام اضافه کرد: بر این اساس، محموله ۵۴ تنی مذکور با نظارت سازمان جهاد کشاورزی و بازرسان صمت، در شبکه رسمی توزیع و با نرخ مصوب دولتی در اختیار شهروندان قرار گرفت.