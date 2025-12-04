پخش زنده
در مسابقات سراسری قرآن کریم ۲ چهره قرآنی از چهارمحال و بختیاری حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گفت: چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارف قرآن کریم، نهجالبلاغه، صحیفه سجادیه به میزبانی استان قم در حال برگزاری است.
حجت الاسلام امیری افزود: از استان چهارمحال و بختیاری ۲ نماینده در رشتههای نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه در این رویداد مهم قرآنی حضور دارند.
وی گفت: «غلامحسین فاتحی» در رشته صحیفه سجادیه و «منصوره رضوان قهفرخی» در رشته نهجالبلاغه، زوج قرآنی اهل فرخشهر هستند که به این مسابقات اعزام شدند و بر اساس اعلام زمانبندی به رقابت با سایر شرکتکنندگان میپردازند.