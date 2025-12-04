دو متخلف زیست‌محیطی، تفکیک غیرمجاز پسماند شهری و تخلیه پسماند ساختمانی در شهرستان کیار شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیست‌محیطی آب و خاک و پسماند گفت: این اقدام در جریان بازدید و پایش مشترک با رئیس و کارشناس نمایندگی حفاظت محیط‌زیست شهرستان کیار صورت گرفت.

مردانی گفت: برخورد با تخلفات مرتبط با پسماند‌های شهری و ساختمانی یکی از اولویت‌های اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان است و در این زمینه پایش‌های مستمر انجام می‌شود.

وی افزود: تخلیه غیرمجاز پسماند‌ها در محیط آزاد تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و منابع طبیعی به شمار می‌رود و با متخلفان طبق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

وی بیان کرد: موارد کشف‌شده برای رسیدگی و اعمال قانون به مراجع قضایی ارجاع شده است و این روند تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.