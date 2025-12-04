دبیر اجرایی شانزدهمین جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی گفت: علاقه‌مندان تا پایان آذرماه امسال فرصت دارند آثار خود را در بخش‌های داستان کوتاه و بلند به دبیرخانه این رویداد در خرم‌آباد ارسال کنند و اختتامیه جشنواره نیز فروردین ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرشته بیرانوند در جلسه شورای سیاست‌گذاری شانزدهمین جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی گفت: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ رضوی از طریق زبان داستان و در چارچوب برنامه‌های بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی امام رضا در لرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: ارسال آثار تنها از طریق سامانه portal.shamstoos.ir امکان‌پذیر است و علاقه‌مندان می‌توانند در دو بخش داستان کوتاه و بلند تا پایان آذر ۱۴۰۴ در این رویداد ادبی شرکت کنند.

بیرانوند گفت: در بخش داستان بلند به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۳۵۰، ۳۰۰ و ۲۵۰ میلیون ریال و در بخش داستان کوتاه ۲۵۰، ۲۰۰ و ۱۵۰ میلیون ریال اهدا خواهد شد.

وی ادامه داد: سه اثر در هر بخش شایسته تقدیر شناخته خواهد شد که ۱۰۰ میلیون ریال دریافت خواهند کرد و به یک اثر نیز با رأی مخاطبان به عنوان منتخب مردمی ۲۰۰ میلیون ریال جایزه تعلق خواهد گرفت.

بیرانوند افزود: این جشنواره با همکاری بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با محوریت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برگزار می‌شود.

وی، ابعاد زندگی، سیره و معارف رضوی، حیات علمی، سیاسی و اجتماعی حضرت امام رضا، مضامین زیارت‌نامه‌ها، ادعیه و احادیث رضوی، نامه امام رضا به عبدالعظیم حسنی، سبک زندگی رضوی با تأکید بر فرهنگ زیارت، ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه معصومه و همچنین موضوع ایران امام رضا با رویکرد وحدت و همبستگی ملی را از جمله موضوعات جشنواره عنوان کرد.

دبیر اجرایی جشنواره تأکیدکرد: آثار ارسالی نباید پیش‌تر در جشنواره‌ای برگزیده شده باشند و باید با فونت B Nazanin، اندازه ۱۴ و در قالب فایل Word بارگذاری شوند و هر نویسنده می‌تواند با حداکثر سه اثر در هر بخش شرکت کند، سقف آثار در بخش داستان بلند ۲۰ هزار کلمه و در بخش داستان کوتاه پنج هزار کلمه تعیین شده است.

بیرانوند از برگزاری کارگاه‌های نقد ادبیات داستانی در نقاط مختلف کشور به عنوان بخش جنبی جشنواره خبر داد و گفت: این کارگاه‌ها با هدف ارتقای مهارت نویسندگان و ایجاد تعامل با داوران و منتقدان برگزار خواهد شد.

وی افزود: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق شماره ۰۶۶۳۳۲۰۱۷۹۵ یا پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۳۷۶۵۸۲۶۴۵ با دبیرخانه جشنواره در ارتباط باشند.