به گزارش خبرگزاری صداوسیما امروز بارش باران در سواحل دریای خزر ادامه دارد.همچنین در مناطقی از استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، ارتفاعات البرز شرقی، غرب هرمزگان، ارتفاعات کرمان، جنوب شرق فارس، برخی مناطق استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان و ارتفاعات کرمان رگبار و رعدوبرق رخ خواهد داد.

برای فردا، در کرمانشاه، ایلام و ارتفاعات کرمان بارش پراکنده پیش بینی می شود احتمال بارش در برخی نقاط استان هرمزگان نیز وجود دارد.