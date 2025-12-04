پخش زنده
امروز: -
نماینده وزن منهای ۴۹ کیلوگرم ایران به علت همگروهی با نماینده رژیم صهیونیستی از رقابتهای تکواندو قهرمانی کمتر از ۲۱ سال جهان انصراف داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در شرایطی که فدراسیون جهانی پیش از این در سایت رسمی خود اعلام کرده بود ورزشکاران کنیا به عنوان میزبان رقابتهای کمتر از ۲۱ سال قهرمانی جهان، همگی در رنک چهارم قرار میگیرند، اما به یکباره این قانون تغییر و ورزشکاران کنیا بدون رنک در جدول مسابقات ثبتنام شدند.
درپی این اتفاق جدول مسابقات در اوزان روز نخست دچار دگرگونی شد و روژان گودرزی نماینده شایسته تکواندوی بانوان ایران در دور نخست به حریف رژیم صهیونیستی برخورد کرد که به همین دلیل نیز از حضور در مسابقات کنار کشید.
همچنین امیرمحمد اشرافی در وزن به اضافه ۸۷ کیلوگرم و یکی دیگر از نمایندگان ایران در روز نخست مسابقات نیز در دور نخست با حریف لبنانی مبارزه میکند و در صورت برتری در دور دوم با برنده ورزشکار رژیم صهیونیستی که در رنک ۵ دنیا قرار دارد و ورزشکار روسیه برخورد خواهد کرد.
درپی این اتفاق هادی ساعی بلافاصله راهی هتل محل اسکان مسئولان فدراسیون جهانی در نایروبی کنیا شد و اعتراض شدید خود را نسبت به این اتفاق اعلام کرد، اما مسئولان فدراسیون جهانی تاکید کردند نمیتوانند تغییری در جدول مسابقات اعمال کنند.
این رقابتها از صبح دیروز چهارشنبه به میزبانی نایروبی کنیا آغاز شد.