دولت آمریکا در اقدامی که ناظران آن را بخشی از جنگ ترکیبی علیه دولت قانونی ونزوئلا می‌دانند، محدودیت‌های پروازی بر فراز این کشور را به بهانه‌های امنیتی تا سال ۲۰۲۶ تمدید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس به نقل از پایگاه‌های خبری؛ اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) در اقدامی مداخله‌جویانه و با صدور یک هشدار هوانوردی جدید، بخش‌های وسیعی از حریم هوایی ونزوئلا را برای پرواز‌های خود "ناامن" اعلام کرد.

بر اساس این دستورالعمل که تحت کد «Notam A۰۶۲۲/۲۵» منتشر شده است، واشنگتن محدودیت‌های پروازی بر فراز خاک ونزوئلا را تا اول مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) تمدید کرده است؛ تصمیمی که شرکت‌های هواپیمایی را وادار به تغییر مسیر و استفاده از کریدور‌های جایگزین می‌کند.

اگر چه این دستورالعمل در درجه اول شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی را هدف قرار داده است اما خطوط هوایی بین‌المللی از دستورالعمل‌های اداره هوانوردی آمریکا به عنوان مرجعی برای ارزیابی خطرات استفاده می‌کنند، این اقدام در بحبوحه تشدید تنش‌ها بین آمریکا و ونزوئلا که با هشدار‌های دیپلماتیک و حضور نظامی آمریکا در کارائیب مشخص شده است، صورت می‌گیرد.

منابع ونزوئلایی گزارش می‌دهند، این تصمیم بر برخی کریدور‌های مهم هوایی در منطقه کارائیب و شمال آمریکای جنوبی و همچنین برخی مسیر‌های ورودی به فرودگاه بین‌المللی "مایکتیا – سیمون بولیوار" تأثیر گذاشته و شرکت‌ها و خلبانان را وادار به برنامه‌ریزی برای مسیر‌های جایگزین کرده است.

تحلیلگران در کاراکاس، تمدید این محدودیت‌ها را در چارچوب ادامه تنش‌های سیاسی و فشار‌های واشنگتن بر دولت ونزوئلا ارزیابی می‌کنند؛ تنش‌هایی که همزمان با تحرکات نظامی آمریکا در حوزه کارائیب و هشدار‌های دیپلماتیک علیه کاراکاس همراه است.