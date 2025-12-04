سارایوو، پایتخت بوسنی و هرزگوین زیر غبار غلیظی از دود و مه فرو رفته است به طوری که دید افقی در مرکز پایتخت به‌شدت کاهش یافته و به گزارش رسانه‌ها هوای شهر در وضعیت ناسالم قرار دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ براساس سنجش‌های انجام‌شده توسط سامانه‌های پایش کیفیت هوا، شاخص کیفیت هوا (AQI) در بسیاری از مناطق شهر به محدوده‌ای رسیده است که برای همه گروه‌های سنی خطرآفرین تلقی می‌شود.

ذرات ریز معلق در هوا که سلامت تنفسی را تهدید می‌کنند، بیش از ۱۴ تا ۱۸ برابر حد توصیه‌شده توسط استاندارد‌های بین‌المللی است.

در گزارش‌های تصویری ثبت‌شده از گوشه و کنار شهر، خیابان‌ها و ساختمان‌ها در مه غلیظ محبوس هستند و ساکنان در حالی که ماسک بر صورت دارند، از دشواری تنفس شکایت دارند.

مقامات محلی در «کانتون سارایوو» درباره وخامت اوضاع هشدار داده‌اند و از شهروندان خواسته‌اند تا حد امکان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و افراد سالخورده، کودکان و کسانی‌که مشکلات تنفسی دارند، بیش از دیگران در خانه بمانند. همچنین استفاده از دستگاه‌های تصفیه هوا و بستن در و پنجره توصیه شده است.

کارشناسان محیط زیست با اشاره به ترکیب پدیده وارونگی هوا در سارایوو، توضیح می‌دهند که مه و هوای سرد با نبود وزش باد، ذرات آلاینده را در نزدیکی سطح زمین محبوس کرده و نتیجه سال‌ها استفاده از سوخت‌های سنگین در زمستان و تردد خودرو‌های فرسوده است.

در حالی که هشدار درباره عواقب بلندمدت سلامت مردم افزایش یافته است، شهروندان امیدوارند که وعده مسئولان درباره افزایش حمل‌ونقل عمومی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تحقق یابد، هرچند تاکنون تغییر محسوسی در کیفیت هوا به چشم نمی‌خورد.