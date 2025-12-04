برخورد سه تریلی در جاده لار به بندرعباس، یک کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت.

تصادف زنجیره‌ای در جاده لار به بندرعباس با یک کشته و سه مصدوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر لارستان گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف سه دستگاه تریلی در کیلومتر ۶۴ جاده لارستان-بندرعباس نجاتگران هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

مجتبی شریف زاده افزود: نجاتگران با ارزیابی و ایمن سازی صحنه، به اطفا حریق، رهاسازی و انجام کمک‌های اولیه بر روی سه مصدوم حادثه پرداختند و سپس آنان را به عوامل اورژانس و یک فوتی را به عوامل انتظامی تحویل دادند.

لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.