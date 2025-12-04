پخش زنده
دولت انگلیس اعلام کرد: بر اساس توافق دفاعی با نروژ، ناوگانی متشکل از دستکم ۱۳ کشتی جنگی که توسط سیستمهای خودران تقویت شدهاند، زیردریاییهای روس را شکار و از زیرساختهای حیاتی زیر دریا در شمال اقیانوس اطلس محافظت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، طبق این توافق، انگلیس و نروژ «به نوبت» ناوگانی متشکل از ۱۳ کشتی جنگی ساخت انگلیس را اداره کرده و فعالیتهای دریایی روسیه در آبهای گرینلند، ایسلند و بریتانیا را رصد کرده و از «زیرساختهای حیاتی همچون کابلها و خطوط لوله زیر دریا که ارتباطات و انتقال برق و گاز از طریق آنها انجام میشود، محافظت میکنند.»
کییر استارمر نخست وزیر انگلیس گفت: در بحبوحه بیثباتی عمیق جهانی و در حالی که کشتیهای روسی بیشتری در آبهایمان ردیابی میکنیم، باید با شرکای بینالمللی برای حفاظت از امنیت ملی خود همکاری کنیم. این توافق تاریخی با نروژ توانایی ما را در حفاظت از مرزهایمان و زیرساختهای حیاتی که کشورهای ما به آنها متکی هستند، تقویت میکند.
وزارت دفاع انگلیس اعلام کرده که مشاهده کشتیهای روسیه در آبهای انگلیس در ۲ سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است.
این توافق در حالی حاصل شد که قرار است امروز پنجشنبه یوناس گاهر استوره نخست وزیر نروژ به انگلیس سفر و با استارمر دیدار میکند.
نروژ در ماه سپتامبر اعلام کرد که قصد دارد دستکم پنج کشتی جنگی تایپ-۲۶ به ارزش ۱۳ میلیارد دلار از انگلیس خریداری کند.