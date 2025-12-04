به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ این واحد مسکونی با ۹۰ متر مربع زیربنا و ۸ میلیارد ریال اعتبار با مشارکت کمیته امداد امام خمینی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احداث و به یکی از خانواده‌های زیرپوشش این نهاد واگذار شد.

در مراسم افتتاح این واحد مسکونی مسئولان، بر لزوم توسعه خدمات حمایتی برای مددجویان تأکید و قول مساعد دادند که برای ایجاد اشتغال پایدار، به‌ویژه در حوزه مشاغل خانگی، حمایت‌های لازم را به این خانواده و سایر مددجویان ارائه کنند.

بر اساس اعلام کمیته امداد امام خمینی بوکان: امسال ۳۱ مسکن مددجویی با ۱۹۰ میلیارد ریال اعتبار در این شهرستان احداث شده است.