وزیر امور خارجه ونزوئلا در توئیتی با اشاره به برگزاری نشست با سفیر ایران در کاراکاس، از حمایت تهران در برابر تهدید‌های واشنگتن قدردانی و بر ادامه همکاری دو کشور برای دفاع از حاکمیت و تقویت جهان چندقطبی تأکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ ایوان خیل وزیر امور خارجه ونزوئلا از برگزاری نشستی با علی چگنی سفیر ایران در کاراکاس با هدف تحکیم موضع مشترک دو کشور در جهت تقویت یک اتحاد راهبردی خبر داد.

به گفته وی، این همکاری راهبردی قرار است زمینه را برای تعمیق روابط دوجانبه در حوزه‌های مختلف از جمله گسترش همکاری‌ها، دفاع از احترام به حاکمیت سیاسی، مردمی و سرزمینی دو کشور، پیشبرد توسعه اجتماعی و نیز ترویج یک نظم جهانی چندقطبی فراهم کند.

وزیر خارجه ونزوئلا در این توئیت اعلام کرده است که به نمایندگی از نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا، مراتب قدردانی صمیمانه خود را از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر همبستگی و حمایت در برابر تهدید‌هایی که ونزوئلا و سراسر منطقه کارائیب و آمریکای لاتین از سوی دولت ایالات متحده با آن مواجه هستند، ابراز داشته است.

وی تأکید کرده است که ونزوئلا و ایران همچنان به دفاع از عدالت و پیگیری دیپلماسی صلح در عرصه بین‌المللی ادامه خواهند داد.