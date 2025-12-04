به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر فیروزآباد گفت: در طرح کاروان سلامت، به ۶۰ نفر از شهروندان در روستای سرگر این شهرستان، با همکاری هلال احمر و بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی خدمات رایگان پزشکی ارائه شد.

سید سجاد فالی افزود: در این طرح، معاینه رایگان توسط پزشک عمومی، روانشناسی، سنجش فشار و قند خون، تست بینایی سنجی و کلاس آموزشی کمک‌های اولیه از جمله خدماتی بود که به اهالی روستا داده شد.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.