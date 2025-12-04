پخش زنده
امروز: -
جمیل لطفاللهنسبی، سرمربی تیم ملی تیس روی میز ایران بنا بر دعوت رسمی فدراسیون جهانی در اردوی تمرینی بغداد حضور پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون جهانی تنیس روی میز از جمیل لطف الله نسبی سرمربی تیم ملی بزرگسالان ایران و مدرس بین المللی فدراسیون جهانی جهت برگزاری اردوی تمرینی برای رده سنی کمتر از ۱۳سال در شهر بغداد عراق دعوت بعمل آمد.
این اردوی تمرینی از ۹ تا ۱۶ پیگیری میشود.
بازیکنان مستعدی از سراسر عراق در این رده سنی در شهر بغداد گرد هم جمع شدند تا از تجربیات سرمربی تیم ملی بهرهمند شوند.
فدراسیون جهانی تنیس روی میز تمامی هزینههای پروژههای توانمندسازی کشورها که جزئی از برنامههای فدراسیون جهانی باشند را متقبل میشود.