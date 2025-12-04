کشف انبار نهاده دامی به ارزش ۸۵۰ میلیارد ریال در عجبشیر
فرمانده انتظامی استان آذربایجانشرقی از کشف ۱۵۰۰ تن نهاده دامی احتکار شده به ارزش ۸۵۰ میلیارد ریال در شهرستان عجبشیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،فرمانده انتظامی آذربایجانشرقی گفت:پس از دریافت گزارشی درباره نگهداری حجم بالایی از نهادههای دامی در یکی از انبارهای شهرستان عجب شیر موضوع تحت بررسی قرار گرفت و با اقدامهای میدانی و هماهنگی مراجع قضایی محل شناسایی شد. در بازرسی انجامشده حدود ۱۵۰۰ تن نهاده دامی کشف شد.
وی افزود:طبق نظر کارشناسان ارزش این محموله ۸۵۰ میلیارد ریال برآورد شد و در این رابطه ۴ نفر نیز بازداشت شدند.همچنین ۴ واحد مرتبط با تولید و توزیع نهاده دامی مهر و موم و پرونده برای رسیدگی قضایی ارسال شد.