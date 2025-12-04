به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی گفت:پس از دریافت گزارشی درباره نگهداری حجم بالایی از نهاده‌های دامی در یکی از انبار‌های شهرستان عجب شیر موضوع تحت بررسی قرار گرفت و با اقدام‌های میدانی و هماهنگی مراجع قضایی محل شناسایی شد. در بازرسی انجام‌شده حدود ۱۵۰۰ تن نهاده دامی کشف شد.

وی افزود:طبق نظر کارشناسان ارزش این محموله ۸۵۰ میلیارد ریال برآورد شد و در این رابطه ۴ نفر نیز بازداشت شدند.همچنین ۴ واحد مرتبط با تولید و توزیع نهاده دامی مهر و موم و پرونده برای رسیدگی قضایی ارسال شد.