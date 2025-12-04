آغاز ثبت نام قطعی حج تمتع ۱۴۰۵ در سامانه حج
سازمان حج و زیارت در اطلاعیهای اعلام کرد ثبتنام قطعی حج تمتع ۱۴۰۵ در سامانه My.haj.ir آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در اطلاعیه سازمان حج آمده است، زمانبندی انتخاب کاروان: شنبه ۱۵ آذر، ساعت ۱۰ صبح واجدین ده روز اول پیشثبتنام از استانهای: خراسان رضوی، گلستان، آذربایجان شرقیوغربی، اردبیل، خوزستان، فارس، هرمزگان، کردستان، البرز، سمنان، همدان، مرکزی، گیلان.
یکشنبه ۱۶ آذر، ساعت ۱۰ صبح واجدین ده روز اول پیشثبتنام از استانهای:
تهران، خراسان جنوبیوشمالی، اصفهان، مازندران، یزد، سیستانوبلوچستان، قم، قزوین، زنجان، بوشهر، لرستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویهوبویراحمد، چهارمحالوبختیاری، ایلام و کاشان.
دوشنبه ۱۷ آذر: باقیمانده واجدین مرحله اول و سهشنبه ۱۸ آذر: باقیمانده واجدین مرحله دوم.
مهلت انتخاب کاروان برای واجدین شرایط:
تا ساعت ۲۴ روز ۲۲ آذر، پس از این زمان، ظرفیتهای خالی برای اولویتهای بعدی آزاد میشود.
در این اطلاعیه آمده افرادی که پیشثبتنام کرده و وجه را واریز کردهاند و ثبتنامشدگان حج ۱۳۹۹ که انصراف ندادهاند مجاز به ثبت نام هستمد.
نحوه ثبتنام قطعی:
۱. ورود به سامانه My.haj.ir و انتخاب کاروان.
۲. مراجعه به دفتر مدیر کاروان ظرف ۴۸ ساعت برای تحویل مدارک و انجام معاینات پزشکی.
مدارک لازم در دفتر کاروان:
۱. کارت ملی
۲. اصل قبض ودیعه (به جز ثبتنامیهای ۱۳۹۹)
گذرنامه باید تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ اعتبار داشته باشد.
هزینه سفر:
پس از انتخاب کاروان، پرداخت مابقی هزینه حداکثر ظرف یک هفته در سامانه لازم است.
هزینه قربانی جداگانه و بعداً اعلام میشود.