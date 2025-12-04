بر اساس ارزیابی اولیه تیم‌های تخصصی، زمین لرزه ۴.۱ ریشتری در حوالی شهرستان گرمه، خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی به همراه نداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ساعت ۰۱:۲۱ دقیقه پنج شنبه ۱۳ آذر ماه زلزله‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری، حوالی شهرستان گرمه در را لرزاند.

در پی این حادثه تیم امداد و نجات هلال‌احمر برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی به روستا‌های نزدیک کانون زلزله اعزام شده‌اند.

روستا‌های اطراف کانون زلزله توسط تیم‌های امداد و نجات، خانه‌های هلال و گروه‌های ارزیاب مورد بررسی و بازدید میدانی قرار گرفت که در هیچ‌یک تا کنون خسارتی گزارش نشد.