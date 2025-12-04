پخش زنده
فرمانده مرزبانی استان اردبیل از کشف بیش از ۷۲ هزار نخ سيگار قاچاق و توقيف يک دستگاه خودرو توسط مرزبانان گروهان رضی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار سید شاهین اسمعلی، فرمانده مرزبانی استان اردبیل اظهار کرد: مأموران گروهان مرزی رضی اخباری را مبنی بر انتقال سیگار قاچاق از مرکز استان به یکی از شهرستانهای استان دریافت کرده و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران پس از بررسی صحتوسقم موضوع با هماهنگی مقام قضایی و با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی و رعایت حقوق شهروندی، یک دستگاه خودروی سواری را متوقف و در تفتیش و بازرسی از داخل آن، تعداد ۷۲ هزار و ۲۰۰ نخ سیگار غیرمجاز را کشف کردند.
فرمانده مرزبانی استان اردبیل عنوان کرد: در این اقدام یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی، تحویل مراجع قضایی شد.