به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار سید شاهین اسمعلی، فرمانده مرزبانی استان اردبیل اظهار کرد: مأموران گروهان مرزی رضی اخباری را مبنی بر انتقال سیگار قاچاق از مرکز استان به یکی از شهرستان‌های استان دریافت کرده و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی صحت‌وسقم موضوع با هماهنگی مقام قضایی و با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی و رعایت حقوق شهروندی، یک دستگاه خودروی سواری را متوقف و در تفتیش و بازرسی از داخل آن، تعداد ۷۲ هزار و ۲۰۰ نخ سیگار غیرمجاز را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان اردبیل عنوان کرد: در این اقدام یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی، تحویل مراجع قضایی شد.