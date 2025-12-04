برنامه‌های اعلام‌شده برای این سفر شامل دیدار با فرهیختگان و فرهنگیان، مادران شهدا، اعضای نهضت توسعه عدالت آموزشی، فعالان سیاسی و اجتماعی و همچنین حضور در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

این دیدارها با هدف بررسی وضعیت موجود و پیگیری مطالبات و چالش‌های استان انجام خواهد شد.



رئیس‌جمهور در پایان این سفر با حضور در گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی از شبکه استانی دنا، نتایج و تصمیمات مرتبط با پانزدهمین سفر استانی دولت را تشریح می کند.

در این سفر یک روزه رئیس جمهور ابتدا در نوبت صبح با فرهیختگان و فعالان فرهنگی و سپس با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان دیدار و گفتگو می‌کند.

دکتر پزشکیان در نوبت ظهر نیز ابتدا با مادران شهدا دیدار و سپس در نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی استان شرکت می کند.

ریس جمهور در نوبت عصر نیز ابتدا در جمع فعالان سیاسی و اجتماعی استان حضور می‌یابد و بعد از آن در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شرکت می‌کند.

در این سفر همچنین مجتمع کشتارگاهی و سردخانه دلناز گچساران ، بیمارستان تخصصی زاگرس یاسوج و طرح توسعه احداث بهینه‌سازی طرح های پست و خطوط انتقال و فوق توزیع به صورت برخط افتتاح می شود.

امضای تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری در زمینه احداث مجتمع ۷۰ هکتاری گردشگری فرهنگی ، تفریحی و ورزشی پارک جنگلی یاسوج ، احداث پالایشگاه دست دوم به ظرفیت ۱۱۰ هزار بشکه در شهرستان گچساران و تامین مالی و ساخت طرح تولید لوله‌های بدون درز (مانیسمان )در شهرستان گچساران از دیگر برنامه های این سفر است.