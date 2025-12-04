به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ مهدی حصاری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در پی دریافت اطلاعات مبنی بر نگهداری تجهیزات استخراج ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی، موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و با هماهنگی مرجع قضایی، به محل اعزام و در بازرسی از منزل موردنظر ۳ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش تقریبی ۳ میلیارد ریال را کشف و ضبط کردند.

وی گفت: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ حصاری در پایان با هشدار نسبت به فعالیت‌های غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق و جرایم اقتصادی، موضوع را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی گزارش کنند.