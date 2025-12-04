به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ محمدرضا اصغری گفت: ۷۰ طرح کلان سرمایه گذاری به ارزش ۸۰ هزار میلیارد تومان برای ارائه به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی آماده شده که از این تعداد، عملیات اجرایی چندین طرح به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بخش کشاورزی استان بر مبنای افزایش تاب آوری به کم آبی متمرکز شده است افزود: در همین زمینه، توسعه گلخانه‌ها و تولید در محیط‌های کنترل شده، هوشمند سازی کشاورزی، استفاده از آبیاری‌های زیرسطحی و نوین، انتقال آب با لوله در دستور کار قرار دارد و در این راستا بیش از دو هزار هکتار سایت گلخانه‌ای در آذربایجان غربی راه اندازی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گذر از کشاورزی سنتی به مدرن و دانش بنیان را مهمترین هدف جهاد کشاورزی عنوان و تصریح کرد: افزایش تولید و کیفیت و تاب آوری محصولات در مقابله با کم آبی و تنش‌های محیطی از جمله مهمترین نتایج این موضوع است.

محمدرضا اصغری خاطرنشان کرد: هم اکنون ۶۱ هزار و ۵۰۰ هکتار آبیاری تحت فشار در آذربایجان غربی در دست اجرا است و بیش از ۵۰ درصد این طرح‌ها به بهره برداری رسیده و یا آماده بهره برداری هستند.