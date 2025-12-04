به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: همزمان با دهمین کاروان ترویجی بهره وری کشاورزی در آستانه روز جهانی خاک، کارگاه آموزشی"خاک سالم برای شهر‌های سالم"در دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.

مویدی افزود: در این کارگاه آموزشی که با حضور کشاورزان، کارشناسان و مروجان جهاد کشاورزی برپا شد نمایش فیلم، عکس و راه‌های حفظ و حراست از منابع و ارزشمند خاک را برای شرکت کنندگان آموزش داده شد.

شهرستان بیضا در شمال غرب استان و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.