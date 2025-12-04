شهرداری بیرجند در راستای تأمین امنیت و سلامت کودکان و بر اساس گزارش‌های فنی و کارشناسی، اقدام به حذف وسایل قدیمی، فرسوده و غیر استاندارد بازی در برخی بوستان‌ها کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند گفت: شهرداری بیرجند در راستای تأمین امنیت و سلامت کودکان و بر اساس گزارش‌های فنی و کارشناسی، اقدام به حذف وسایل قدیمی، فرسوده و غیر استاندارد بازی در برخی بوستان‌ها کرده است؛ بخش قابل توجهی از تجهیزات پیشین، به دلیل استهلاک بالا، مخاطرات ایمنی و عدم انطباق با استاندارد‌های روز، نیازمند جمع‌آوری فوری بوده‌اند.

بهدانی، در خصوص جمع‌آوری برخی تجهیزات بازی در پارک‌ها، گفت: بوستان‌های احداث‌شده در دوره اخیر شامل الهیه، شهید احمدی‌روشن و همچنین بوستان قدیمی وحدت به طور کامل به تجهیزات بازی استاندارد و نو مجهز شده‌اند.

وی با بیان اینکه بوستان‌های زعفران، نهج‌البلاغه، باغ شهرداری دارای پروانه استاندارد تجهیزات بازی بوده و وسایل بازی مطابق ضوابط ایمنی نصب شده‌اند، افزود: بوستان‌های دکتر ناصح (درحال اجرا و افتتاح نشده)، خطی مهرشهر و بوستان طبیعت فاقد زمین بازی هستند.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند، با تأکید بر اهمیت ایمن‌سازی فضای بازی در بوستان‌ها، گفت: بیش از ۲ میلیارد تومان کف‌پوش استاندارد برای بوستان‌های جمعیت‌پذیر از جمله بوستان توحید و بوستان آزادگان در حال خریداری بوده و پس از دریافت، عملیات نصب در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز خواهد شد.

بهدانی با بیان اینکه با هدف تأمین رفاه خانواده‌ها و ایجاد فضا‌های بازی ایمن‌تر، در بودجه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۶۰ میلیارد تومان برای تکمیل، نوسازی و استانداردسازی تمامی زمین‌های بازی کودکان پیش‌بینی خواهد شد، افزود: اجرای این طرح به‌صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد و تا تکمیل، نوسازی و استاندارد سازی همه وسایل بازی ادامه خواهد داشت.