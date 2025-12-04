پخش زنده
مدیرکل پدافند غیرعامل جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل یک فرهنگ است، پدافند غیرعامل را راهبردی برای کاهش آسیب پذیری و افزایش توان ملی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اردبیل، مرتضی مرادیپور، مدیرکل پدافند غیرعامل جمعیت هلالاحمر کشور، در کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل در استان اردبیل با اشاره به جایگاه ویژه این استان گفت: اردبیل را میتوان با اسطورههایش شناخت؛ استانی که نماد قدرتی متفاوت از ظرفیتها، توانمندیها و پتانسیلهای بالاست.
وی با اشاره به وضعیت جنگ ۱۲ روزه و قرار گرفتن کشور در شرایط زرد، تأکید کرد: پدافند غیرعامل یک فرهنگ است و باید برای شرایط اضطراری برنامهریزی دقیق داشته باشیم چرا که مدیریت بحران بدون برنامهریزی و اطلاعرسانی بهموقع امکان پذیر نیست.
مرادیپور در بخش دیگری از سخنان خود، پدافند غیرعامل را مجموعهای از اقدامات سازمانیافته برای کاهش آسیبپذیری زیرساختها و افزایش تابآوری جامعه در برابر تهدیدات دانست و افزود: این حوزه شامل اصولی همچون ایمنسازی مراکز حیاتی، آموزش عمومی، ایجاد سامانههای هشدار سریع، مدیریت اطلاعات و تقویت هماهنگی میان دستگاههاست.
به گفته وی در واقع، پدافند غیرعامل تنها یک اقدام فنی نیست بلکه رویکردی فرهنگی و اجتماعی است که باید در همه سطوح جامعه نهادینه شود.ی خاطرنشان کرد: برنامهریزی در مدیریت بحران باید بر پایه سناریوهای مختلف تهدید انجام گیرد و اطلاعرسانی صحیح و شفاف به مردم، کلید کاهش خسارات و افزایش اعتماد اجتماعی است.
مدیرکل پدافند غیرعامل جمعیت هلال احمر اذعان کرد: اردبیل با ظرفیتهای انسانی و اجتماعی خود میتواند الگویی برای سایر استانها در تلفیق پدافند غیرعامل با مدیریت بحران باشد.
در ادامه حمید قویدل مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اردبیل ضمن قدردانی از تلاشها و توانمندی معاونین، روسای شعب، نجاتگران و امدادگران استان در جنگ ۱۲ روزه گفت: با تدبیر و دوراندیشی در سه سال گذشته توانستیم در مدیریت شرایط اضطراری خوش بدرخشیم و رتبه برتر تیم پشتیبان در کشور را کسب کنیم.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در استان افزود: برنامهریزی برای شرایط اضطراری، نوخوانی انبارهای امدادی شعب، برگزاری مانور خودحفاظتی در استان و توزیع کیفهای کمکهای اولیه بین مربیان، همه در راستای افزایش توانمندی و تابآوری استان در شرایط بحرانی صورت گرفته است.
گفتنی است، این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح آگاهی مدیران جمعیت هلال احمر برگزار شد.