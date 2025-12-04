پخش زنده
حضور گسترده کشورها در اجلاس کمیته سیاسی مجمع بین المجالس آسیایی در مشهد، نشانه شکست تلاشهای آمریکا و اسرائیل برای منزوی کردن کشورمان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس هیئت پارلمانی ایران در مجمع بین المجالس آسیایی درنشست خبری گفت: این اجلاس شامل ۹ قطعنامه است.
محسن زنگنه اضافه کرد: مجمع بینالمجالس آسیایی از ایدههای مطرحشده توسط جمهوری اسلامی ایران بوده که در سال ۱۳۷۹ شکل گرفت. این مجمع در ابتدا با عنوان «مجمع کشورهای آسیایی برای صلح» شناخته میشد و در سال ۲۰۰۶ نام آن به مجمع بینالمجالس آسیایی تغییر کرد.
به گفته وی، در حال حاضر ۴۳ کشور عضو رسمی این مجمع هستند و سایر کشورهای آسیایی در جایگاه ناظر فعالیت دارند.
رئیس هیئت پارلمانی ایران در مجمع بین المجالس با اشاره به ساختار این مجمع تصریح کرد: مجمع دارای چهار کمیته دائمی شامل کمیته سیاسی به ریاست جمهوری اسلامی ایران، کمیته فرهنگی و اجتماعی به ریاست روسیه، کمیته اقتصادی و توسعه پایدار به ریاست بحرین و کمیته بودجه و اسناد پایه به ریاست قطر است.
زنگنه افزود: کشورها بر اساس اساسنامه مجمع، هر ۲ سال میتوانند ریاست یکی از کمیتهها را عهدهدار شوند. اعضای این کمیتهها همراه با ریاست دورهای مجمع، شورای اجرایی را تشکیل میدهند که ریاست دورهای مجمع در حال حاضر بر عهده جمهوری آذربایجان است.
به گفته وی، جمهوری اسلامی ایران موفق شده ریاست کمیته سیاسی را بر عهده گیرد و نشست سالانه این کمیته در مشهد برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به ترکیب کشورهای حاضر در اجلاس گفت: آذربایجان، بحرین، کامبوج، چین، قبرس، لبنان، فلسطین، پاکستان، قطر، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ترکیه، امارات و ازبکستان حضور قطعی خواهند داشت.
زنگنه گفت: در این اجلاس ۹ قطعنامه در کمیته سیاسی بررسی میشود و نشست ویژه حمایت از مردم فلسطین نیز در دستور کار قرار دارد. این قطعنامهها شامل موضوعاتی، چون نقش پارلمانها در حکمرانی مطلوب، حاکمیت قانون، رفاه در آسیا، توسعه و همکاری میان دولتها و پارلمانهای آسیایی است.
زنگنه افزود: یکی از قطعنامههای این اجلاس مربوط به محکومیت حمله رژیم اسرائیل به ایران است که قرار است با اجماع ۱۵ کشور به تصویب برسد. همچنین در نشست کمیته فلسطین نیز تحولات اخیر در غرب آسیا، فلسطین و لبنان بررسی خواهد شد تا قطعنامهای حمایتی از مردم فلسطین صادر شود.
وی تأکید کرد: این اجلاس بهصورت محدود برگزار میشود و از مجلس شورای اسلامی تنها پنج عضو ایرانی مجمع بینالمجالس آسیایی، استاندار خراسان رضوی، رئیس مجمع نمایندگان استان و بین ۱۰ تا ۱۵ مهمان داخلی حضور خواهند داشت. هیچ وزیر کابینه در این اجلاس شرکت نخواهد کرد و معاون پارلمانی وزارت امور خارجه به نمایندگی از دولت در نشست حضور مییابد.
به گفته وی، سخنرانان اصلی مراسم افتتاحیه این اجلاس رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس دورهای مجمع است، هشت قطعنامه در بعد از ظهر توسط اعضای کمیته سیاسی این مجمع بررسی شده و به تصویب خواهد رسید. مهمانان این مجمع در روز جمعه بازدیدهایی را از بخشهای ملی و مذهبی مشهد خواهند داشت.
تقویت ارتباط با روسیه
رئیس هیئت پارلمانی ایران در مجمع بین المجالس آسیایی بیان کرد: امروزه در حوزه بینالملل بیش از اینکه خود جنگ نظامی و پرتاب یک گلوله به سمت یک کشور اثری داشته باشد، پیوستهای دیپلماتیک و پیوستهای رسانهای است که به آن گلوله و موشک و حمله نظامی میتواند عمق و اثربخشی دهد.
زنگنه افزود: همان طور که هر کشوری در تقابل آمریکا و ونزوئلا در یک نظام رسانهای، شناختی و دیپلماتیک سعی دارد اهداف و منویات خودش را دنبال کند.
وی بیان کرد: این اجلاس بعد از جنگ رژیم صهیونیستی با ایران اولین نشستی است که در این سطح در ایران برگزار میشود و اقدامات امنیتی دقیقی برای برگزاری آن انجام شده است.
رئیس هیئت پارلمانی ایران در مجمع بین المجالس آسیایی ادامه داد: برگزاری این اجلاس علاوه بر جنبه سیاسی، دارای آثار اقتصادی و بینالمللی برای مشهد است که جدا از آن تاثیرات کلان برای خود این کلانشهر، حضور این هیاتها که بعضا از کشورهای اسلامی و غیراسلامی هستند، در آن تصویر غلطی که دشمن و مجموعههای استکباری از ایران اسلامی و بویژه شهر مذهبی مشهد ترسیم کردهاند را بشکند و مشهد را به عنوان شهر استراتژیک و راهبردی حداقل در ۳۰ تا ۴۰ کشور آسیایی مطرح کند.
زنگنه در بخشی دیگر از سخنانش به روابط با روسیه اشاره کرد و گفت: با وجود ارتباطات خوب، اعتماد متقابل میان ایران و روسیه تاکنون شکل نگرفته بود؛ اما پس از تحولات اوکراین و ناامیدی روسها از غرب، همکاریهای اقتصادی با ایران به مرحله جدیتری رسیده است. یکی از منابع مهم درآمدی کشور میتواند ترانزیت کالا از مسیر شمال به جنوب باشد و روسیه به دلیل دسترسی نداشتن به آبهای آزاد، بهشدت به همکاری با ایران تمایل دارد.
وی حجم مبادلات ایران با روسیه را یک میلیارد دلار صادرات کشورمان و به صورت عمده مواد غذایی اعلام و بیان کرد: روسیه ظرفیت ۲۰ میلیون تن ترانزیت بار در دریای شمال و مرزهای شمالی ایران را دارد تا از طریق کشورمان به جنوب ترانزیت کند، لذا ارتباط گیری با روسیه به عنوان یک هدف استراتژیک در این اجلاس راهگشای بسیاری از امور خواهد شد.
به گفته وی، هم اینک ۸۰ کیلومتر مسیر رشت و آستارا مانده که میتوان در تقویت ارتباط ترانزیتی با روسیه تکمیل کرد، یا خطوط ریلی باقیمانده که در تقویت همین ارتباطات با کشورهای مانند چین و روسیه میتواند موثر واقع شود.
مشهد از امروز پنجشنبه ۱۳ آذر میزبان اجلاس کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی (APA) با حضور هیئت های پانزده کشور آذربایجان، بحرین، کامبوج، چین، قبرس، لبنان، فلسطین، پاکستان، قطر، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ترکیه، امارات و ازبکستان است.