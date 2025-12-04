به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره تعداد تیم‌ها از ۳۲ به ۴۸ تیم افزایش یافته است و مراسم قرعه کشی در کندی سنتر شهر واشنگتن برگزار خواهد شد.

در این قرعه کشی تیم‌ها بر اساس رده بندی فیفا در ۴ پات ۱۲ تیمی تقسیم بندی شده‌اند که در ۱۲ گروه ۴ تیمی تقسیم بندی می‌شوند.

تیم ملی ایران که برای هفتمین دوره پس از سال‌های ۱۹۷۸، ۹۸، ۲۰۰۶، ۱۴، ۱۸ و ۲۲ و چهارمین دوره پیاپی در این رقابت‌ها حاضر خواهد شد.

در پات دوم قرار گرفته است. تیم‌های مکزیک، کانادا و آمریکا - سه میزبان مشترک - به ترتیب عنوان میزبان سر گروه گروه‌های یک، دو و چهار خواهند بود.

سیدبندی نیز بر این اساس اعلام شد:

* پات یک: آمریکا، مکزیک، کانادا، اسپانیا، آرژانتین، فرانسه، انگلیس، برزیل، پرتغال، هلند، بلژیک و آلمان

* پات دو: کرواسی، مغرب، کلمبیا، اروگوئه، سوئیس، ژاپن، سنگال، ایران، کره‌جنوبی، اتریش، اکوادور و استرالیا

* پات سه: نروژ، پاناما، مصر، الجزایر، پاراگوئه، تونس، اسکاتلند، ساحل‌عاج، قطر، ازبکستان، عربستان و آفریقای جنوبی

* پات چهار: اردن، کیپ‌ورد، غنا، کوراسائو، هائیتی، نیوزیلند، برنده پلی‌آف بین قاره‌ای یک، برنده پلی‌آف بین قاره‌ای ۲، برنده پلی‌آف اروپا ۱، برنده پلی‌آف اروپا ۲، برنده پلی‌آف اروپا ۳ و برنده پلی‌آف اروپا ۴

بر اساس مکانیسم قرعه کشی تیم‌های یک کنفدراسیون به جز اروپا هم گروه نخواهند شد. فیفا تاکید کرده که سعی می‌کند در قرعه هر گروه تعادل وجود داشته باشد. تیم‌های قرعه کشی شده در دو مسیر جدا گانه تا نیمه نهایی مسابقه خواهند داد؛ بنابراین تیم‌های اسپانیا و آرژانتین در دو مسیر جداگانه قرار می‌گیرند. همین روند به عنوان مثال برای تیم‌های فرانسه و انگلیس هم چنین روندی در نظر گرفته خواهد شد. یعنی این تیم‌ها در صورت صعود تا نیمه نهایی با هم برخورد نخواهند کرد.

در پات یک توپ‌هایی با رنگ متفاوت برای میزبان‌ها در نظر گرفته شده است که هر کدام جای مشخص شده خود قرار می‌گیرند. تقسیم بندی پات‌های بعدی نیز بر اساس تاکیدات فیفا انجام خواهد شد.