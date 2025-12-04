مرد جوانی که مادرش را در یکی از روستاهای شاهرود به ضرب چاقو به قتل رسانده بود ، دستگیر شد .

سردار سید موسی حسینی فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: به‌ دنبال اعلام این حادثه ، مأموران انتظامی در محل حاضر شدند و با انجام تیراندازی هوایی و اقدامات بازدارنده، موفق شدند قاتل را در همان صحنه جنایت دستگیر کنند.

وی با بیان اینکه قاتل مردی ۲۸ ساله بود که مادر ۵۸ ساله خود را با ضربات چاقو به قتل رساند گفت: در جریان درگیری اولیه قبل از حضور پلیس، متهم دایی خود را که قصد مهار وی را داشت را هم مجروح کرده بود که این شخص نیز هم اکنون در بیمارستان تحت درمان قرار دارد.

تحقیقات تخصصی پلیس آگاهی برای روشن شدن انگیزه و جزئیات این جنایت خانوادگی در دستور کار قرار گرفته است .