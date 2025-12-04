پخش زنده
امروز: -
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در آستانه وفات حضرتام البنین (س) آیین تجلیل و تکریم از مادران و همسران شهدا با حضور مسئولین و خانوادههای گرانقدر شهدای شهرستان خنداب، در بخشداری جاورسیان برگزار شد.
----------
پوستر دومین هفته فرهنگی شهرستان شازند با حضور جمعی از مدیران و فعالان فرهنگی و اصحاب رسانه رونمایی شد.
--------
به مناسبت روز جهانی خاک در نشستی راههای جلوگیری از فرسایش خاک با حضور فعالان بخش کشاورزی در شهرستان کمیجان بررسی شد.
-------
در نشستی که با حضور جمعی از مسئولان شهرستان تفرش برگزار شد در خصوص اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزی به مناطق عملیاتی جنوب کشور تصمیم گیری شد.
--------------
به مناسبت روز جهانی معلولان در نشستی که با حضور مسئولان شهرستان آشتیان برگزارشد در خصوص مناسب سازی معابر عمومی و ادارات دولتی برای تردد معلولین و سالمندان تصمیم گیری شد.
----------
در جلسه ستاد مدیریت پسماند شهرستان خنداب، ساماندهی محلهای دفع زباله و نحوه جمع آوری آنها در بخشهای مختلف شهرستان بررسی شد.
---------
در نشست کاروان ترویج بهرهوری کشاورزی که در شهرستان شازند برگزار شد شرکتکنندگان به بیان دیدگاههای خود درباره ضرورت حفاظت از منابع خاک پرداختند.
---------
در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان تفرش درخصوص طرحهای آموزشی خیر ساز تصمیم گیری شد.