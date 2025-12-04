پخش زنده
این روزها یونان صحنه اعتراض سراسری کشاورزان و دامداران به سیاستهای دولت این کشور به علت تاخیر در پرداخت یارانههای این بخش است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، در بسیاری از شهرهای یونان کشاورزان با تراکتور هایشان در بزرگراههای اصلی صف کشیده و عبور و مرور را مختل کردهاند.
در چند نقطه مرزی از جمله گذرگاههای این کشور با بلغارستان و ترکیه تجمع تراکتورها تردد کامیونهای بازی را مسدود و جریان بارگیری و تجارت را با اخلال مواجه کرده است.
در مراکز شهرها نیز دامداران با ریختن شیر و علوفه در میدانهای اصلی اعتراض خود را نشان دادهاند.
در جریان اعتراضات در برخی شهرهای یونان درگیریهایی میان کشاورزان و پلیس رخ داده و پلیس ضمن استفاده از گاز اشک آور چند کشاورز را دستگیر کرده است.
اعتراضات از تاخیر در پرداخت یارانههای بخش کشاورزی ناشی شده است و همچنین کشاورزان و دامداران از مسائل اداری و نهادی در سیستم پرداخت یارانه و جبران خسارت شکایت دارند.
افزون بر اینها کشاورزان و دامداران از هزینههای بالای تولید و قیمت پایین فروش محصولاتشان ناراضی هستند.
نخست وزیر یونان اعلام کرده که دولت آمادگی گفتوگو برای حل مشکلات دارد و هشدار داده که اقدامات مختل کننده مثل بستن جادهها و گذرگاهها به نفع هیچکس نیست.
دولت وعده داده که دسامبر «ماه پشتیبانی از کشاورزان» خواهد بود و مبلغ یارانه و کمکهای دولتی برای آنها افزایش خواهد یافت.
با این حال بسیاری از کشاورزان و دامداران در این کشور ادعا دارند که این وعدهها کافی نیست و تا زمانی که تغییری ملموس در روند پرداخت یارانهها نبینند از اعتراض دست نمیکشند.