استاندار خراسان شمالی، در جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری استان بر لزوم توجه مستمر مدیران به مقوله پژوهش تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری پژوهش را «قلب توسعه» دانست و گفت: نمی‌توان دغدغه توسعه داشت، اما از مؤلفه‌ها و پیش‌نیاز‌های آن غافل بود.

وی افزود: پژوهش نباید محدود به یک هفته و برگزاری نمایشگاه باشد؛ مدیران باید در تمام تصمیم‌گیری‌های اجرایی اهمیت پژوهش را احساس کنند.

نوری با بیان اینکه ایده‌ها و استعداد‌های ارزشمندی در خراسان شمالی وجود دارد، اما نیازمند جدی گرفته شدن هستند، گفت: پویایی و توسعه از مسیر پژوهش می‌گذرد و نگاه سمبلیک و تشریفاتی به پژوهش قابل قبول نیست.

استاندار خراسان شمالی کم‌رنگ بودن مجموعه‌های وابسته به دانشگاه‌ها را در نمایشگاه هفته پژوهش را از نقاط ضعف این رویداد عنوان کرد و افزود: دانشگاه‌ها موتور محرک توسعه هستند و باید نقش پررنگ‌تری ایفا کنند.

نوری ادامه داد؛ همچنین حضور جوانان و واحد‌های فناور در نمایشگاه کافی نبود، در حالی که جوانان سرشار از انگیزه و شور هستند.

وی با تأکید بر لزوم تخصیص اعتبارات مناسب به حوزه پژوهش، اظهار داشت: پژوهشگران مایه فخر و مباهات ما هستند و تلاش می‌کنیم بخش پژوهش در استان قوی‌تر و درخشنده‌تر شود.

گفتنی است با حضور بهمن نوری استاندار خراسان شمالی از برگزیدگان جشنواره هفته پژوهش تقدیر بعمل آمد