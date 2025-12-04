پخش زنده
امروز: -
استاندار خراسان شمالی، در جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری استان بر لزوم توجه مستمر مدیران به مقوله پژوهش تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری پژوهش را «قلب توسعه» دانست و گفت: نمیتوان دغدغه توسعه داشت، اما از مؤلفهها و پیشنیازهای آن غافل بود.
وی افزود: پژوهش نباید محدود به یک هفته و برگزاری نمایشگاه باشد؛ مدیران باید در تمام تصمیمگیریهای اجرایی اهمیت پژوهش را احساس کنند.
نوری با بیان اینکه ایدهها و استعدادهای ارزشمندی در خراسان شمالی وجود دارد، اما نیازمند جدی گرفته شدن هستند، گفت: پویایی و توسعه از مسیر پژوهش میگذرد و نگاه سمبلیک و تشریفاتی به پژوهش قابل قبول نیست.
استاندار خراسان شمالی کمرنگ بودن مجموعههای وابسته به دانشگاهها را در نمایشگاه هفته پژوهش را از نقاط ضعف این رویداد عنوان کرد و افزود: دانشگاهها موتور محرک توسعه هستند و باید نقش پررنگتری ایفا کنند.
نوری ادامه داد؛ همچنین حضور جوانان و واحدهای فناور در نمایشگاه کافی نبود، در حالی که جوانان سرشار از انگیزه و شور هستند.
وی با تأکید بر لزوم تخصیص اعتبارات مناسب به حوزه پژوهش، اظهار داشت: پژوهشگران مایه فخر و مباهات ما هستند و تلاش میکنیم بخش پژوهش در استان قویتر و درخشندهتر شود.
گفتنی است با حضور بهمن نوری استاندار خراسان شمالی از برگزیدگان جشنواره هفته پژوهش تقدیر بعمل آمد